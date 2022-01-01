Максим Артамонов В Пермском крае в социальные службы поступило более 4,5 тыс. обращений от родственников мобилизованных Они просили помочь оформить документы, отремонтировать проводку, привезти дрова и оказать психологическую помощь Поделиться Твитнуть

фото: ПРОО "Пермский поисковый отряд им. Ирины Бухановой"

В Прикамье через социальных участковых и территориальные отделы краевого минсоца жители региона за месяц более 4,5 тыс. раз обратились за самыми разными видами поддержки. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Самое большое количество обращений (более 2700) касались содействия в оформлении документов на меры соцподдержки. Значительная часть обращений (1100) была связана с потребностью в предоставлении кредитных каникул и оказании иной юридической помощи. Для 355 семей актуальным было решение бытовых вопросов — отремонтировать электропроводку, привезти лекарства, обеспечить дровами, а 259 семей обратились за психологической помощью.

Например, в Губахе супруга мобилизованного обратилась в службу социальных участковых с просьбой заменить электропроводку в доме. В Ильинском городском округе мама мобилизованного обратилась в соцзащиту с просьбой помочь с дровами. Раньше их заготавливал её сын. В Александровске супруга мобилизованного, которая живёт с двумя детьми в частном доме с печным отоплением, попросила сделать пожарный извещатель. Также женщине привезли дрова для отопления дома.

В минсоце напомнили, что для получения адресной помощи нужно обратиться в социальную службу. Адрес и контактный телефон можно найти на официальном сайте ведомства. Также можно обратиться в Службу социальных участковых. Контакты соцучасткового размещены по ссылке.

Также в регионе действует общественная организация «Помощь здесь. Пермский край». На её сайте и в группе ВКонтакте можно найти данные своего социального участкового и другую информацию относительно помощи мобилизованным прикамцам и их родным.

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