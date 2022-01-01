Елена Синица На Украине погиб военнослужащий из Кунгура Константин Моторин принял решение участвовать в СВО добровольцем Поделиться Твитнуть

В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Кунгура – Константин Моторин. Ему было 42 года. Об этом сообщает администрация Кунгурского муниципального округа в своих социальных сетях.

Константин Моторин родился в Кунгуре. Окончил школу № 86, после чего учился в училище № 57. Принял решение участвовать в СВО добровольцем.





В администрации и думе округа выразили соболезнования родным и близким погибшего. Прощание с Константином Моториным состоялось сегодня, 17 ноября.

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