Елена Синица В Пермском крае на 30% упала выдача автокредитов За октябрь в регионе было выдано 1098 кредитов на автомобили Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В октябре 2022 года в Пермском крае было выдано 1098 автокредитов. Это на 30,3% меньше, чем месяцем ранее (в сентябре — 1576). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

С таким показателем Пермский край входит в ТОП-30 регионов-лидеров по динамике выдачи автокредитов, занимая 12-е место.





В целом по стране количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в октябре 2022 года составило 46,6 тыс., снизившись на 13,2% по сравнению с предыдущим месяцем (в сентябре 2022 года — 53,6 тыс.).

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