Максим Артамонов В Пермском крае за сутки выявлен 191 новый случай коронавируса Скончались два человека Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За прошедшие сутки в Прикамье был выявлен 191 новый случай заражения коронавирусом, госпитализированы 25 человек. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

За это время от коронавируса умерли два человека, выздоровели 188.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 446 824 случая заражения ковидом. Умерли 9090 чел., выздоровело 436 696 чел.

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