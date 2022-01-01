Максим Артамонов Мобилизованным пермякам вышлют брошюру о выживании в условиях спецоперации Она написана участниками военных конфликтов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Для участников российской спецоперации из Пермского края, которые были мобилизованы этой осенью, подготовлена брошюра о выживании. В ней даны советы, которые помогут резервистам выжить и правильно вести себя в сложных ситуациях. Об этом в интервью изданию 59.ru рассказал уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков.

По словам чиновника, одно из издательств Перми откликнулось на мою просьбу и подготовило тираж брошюры для пермяков, принимающих участие в СВО, которая называется «Живу, сражаюсь, побеждаю! Правила жизни на [...]».

«Нам сейчас срочно необходимо решить, как передать нашим землякам эту практическую брошюру, созданную реальными авторами, прошедшими разные военные конфликты, [с советами] которые помогут выжить, в сложных ситуациях понять, как себя вести, в том числе при попадании в плен и так далее», — пояснил Миков.

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков работает в этой должности с 2017 года. Срок его полномочий истекает 24 ноября этого года. На его место ожидается назначение экс-мэра Перми и бывшего депутата Госдумы от Пермского края Игоря Сапко.

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