Елена Синица
Льготное автокредитование могут распространить на участников СВО
Также решение может коснуться членов их семей
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Глава минпромторга Денис Мантуров предложил распространить действие программы льготного автокредитования на военнослужащих, в том числе призванных в рамках частичной мобилизации. С таким предложением он выступил на совещании членов правительства, сообщает пресс-служба Кремля.
Также действие этой программы может коснуться членов их семей, а также на пенсионеров, ранее проходивших службу в Вооружённых Силах.
«Мне кажется, это очень своевременно и найдёт отклик у наших граждан. Прошу Вас поддержать наше предложение», — обратился Мантуров к президенту РФ Владимиру Путину.
Он также добавил, что это предложение уже проработано с минфином.
«Да, конечно, так и надо сделать с учётом повышения стоимости автомобилей. И нужно, конечно, при организации работы в сфере автомобильного производства добиться того, чтобы автомобили стали гораздо более доступными для российских семей в сегодняшних условиях. Вы понимаете, о чём я говорю», — ответил Владимир Путин.
Президент отметил, что несмотря на усложнение логистики, нужно смотреть на обоснованность этих цен и добиваться того, чтобы автомобили стали более доступными для российских семей.
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