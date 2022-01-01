Елена Синица Льготное автокредитование могут распространить на участников СВО Также решение может коснуться членов их семей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава минпромторга Денис Мантуров предложил распространить действие программы льготного автокредитования на военнослужащих, в том числе призванных в рамках частичной мобилизации. С таким предложением он выступил на совещании членов правительства, сообщает пресс-служба Кремля.

Также действие этой программы может коснуться членов их семей, а также на пенсионеров, ранее проходивших службу в Вооружённых Силах.





«Мне кажется, это очень своевременно и найдёт отклик у наших граждан. Прошу Вас поддержать наше предложение», — обратился Мантуров к президенту РФ Владимиру Путину.





Он также добавил, что это предложение уже проработано с минфином.





«Да, конечно, так и надо сделать с учётом повышения стоимости автомобилей. И нужно, конечно, при организации работы в сфере автомобильного производства добиться того, чтобы автомобили стали гораздо более доступными для российских семей в сегодняшних условиях. Вы понимаете, о чём я говорю», — ответил Владимир Путин.





Президент отметил, что несмотря на усложнение логистики, нужно смотреть на обоснованность этих цен и добиваться того, чтобы автомобили стали более доступными для российских семей.

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