«Партийный десант» вышел на социально значимые объекты Кировского района Перми Поделиться Твитнуть

В воскресенье, 13 ноября, «Партийный десант» обследовал поликлинику №1 на Маршала Рыбалко, 2а. Так, в этом году здесь отремонтировали фасад и входную группу, а также сделали пандус для маломобильных жителей и восстановили отмостку.

Во время выезда некоторые вопросы были взяты в работу и должны быть решены в ближайшее время — это устройство парковки для пациентов и сотрудников учреждений, а также асфальтирование участка примыкания к скверу ДДК им С.М. Кирова.

«Партийный десант» вышел в составе: главы администрации Кировского района Перми, регионального координатора партийного проекта «Городская среда» Михаила Борисова, депутата Пермской городской Думы Арсена Болквадзе, председателя ТОС Лидии Дьячиной, председателя Кировской районной организации «Всероссийское общество инвалидов» Ольги Тимофеевой, представителей местного отделения партии «Единая Россия».

Ранее, 10 ноября, Михаил Борисов вместе с коллегами, помощником депутата Пермской городской Думы Романа Пономарёва и председателем Молодежного совета Кировского района Владимиром Нечаевым прошли по улице Автозаводской, посмотрели состояние дворов, проезжей части данного микрорайона. Во время встречи традиционно пообщались с жителями по вопросам благоустройства Кировского района.

Итоги обхода:

Содержание проезжей части и тротуаров поручено взять коллегам на контроль. А также рассмотреть возможность включения в план работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» или региональную программу «Малые дела»;

Организовать парковку и пешеходный переход в районе дома 30 по улице Автозаводская вдоль детского сада;

Провести обследование и оформить разрешение на снос аварийных деревьев, а также восстановить тротуар вдоль детского садика № 252;

Со стороны ул. Шишкина организовать парковку возле детского сада в асфальтовом покрытии;

Традиционно уборка мусора внутри дворовых территорий и граффити на фасадах многоквартирных домов.

Напомним, что в рамках проекта «Партийный десант» представители отделения партии «Единой России» контролируют выполнение Народной программы партии. Депутаты и активисты партии организуют мониторинг готовности социально значимых объектов на территории Соликамского городского округа, проверяют качество работ, соблюдение сроков строительства и ремонта, получают обратную связь от жителей, подрядчиков, общественников.

По сообщению пресс-службы партии «Единая Россия»

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