Елена Синица В октябре годовая инфляция в Пермском крае составила 12,8% В ПФО этот показатель составляет 12,9% Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России

В октябре годовая инфляция в Пермском крае составила 12,8% . В сентябре этот показатель составлял14,2%. Об этом сообщает пермское отделение Уральского ГУ Банка России.

Показатель инфляции в октябре в Пермском крае ниже, чем в Приволжском федеральном округе (12,9%), но выше, чем в целом по России (12,6%). Темп прироста цен на продовольственные товары в годовом выражении в октябре снизился до 12,54%. Основные причины — расширение предложения за счет увеличения отечественного производства и снятия ограничений на ввоз импортных продуктов, а также снижение затрат производителей.





Темп прироста цен на непродовольственные товары в октябре 2022 года снизился до 13,90% в годовом выражении. В числе основных причин этого сдержанный потребительский спрос и постепенное восстановление предложения.





Годовой темп прироста цен на услуги в октябре 2022 года повысился до 11,66%. На этом сказались рост спроса по доступным маршрутам за границу, а также рост затрат операторов городской и междугородной телефонной связи и предприятий, оказывающих услуги такси.

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