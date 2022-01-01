Елена Синица На Камской ГЭС назначен главный инженер Алексей Бурнышев работает в электроэнергетике с 1989 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На Камской ГЭС назначен главный инженер. Об этом сообщается в социальных сетях гидроэлектростанции.

Им стал Алексей Бурнышев, который ранее занимал пост руководителя группы по реализации программы комплексной модернизации филиала ПАО «РусГидро» — «Воткинская ГЭС».





Алексей Бурнышев работает в электроэнергетике с 1989 года, начав свою производственную деятельность с электромонтера по ремонту аппаратуры РЗиА ГЭС 4 разряда.





Также он работал в департаменте планирования ремонтов, технического перевооружения и реконструкции «РусГидро», а также возглавлял управление организации эксплуатации вновь вводимых объектов департамента эксплуатации «РусГидро».

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