Елена Синица В Прикамье пять предприятий получат 2 млрд рублей на развитие своего производства Займы одобрил экспертный совет Фонда развития промышленности РФ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пять предприятий из Пермского края получат от Фонда развития промышленности РФ займы на сумму более 2 млрд руб. для развития своих производств. Об этом сообщает правительство региона.

Так, завод «Машиностроитель» получит 1,3 млрд руб. на развитие производственных мощностей первого этапа под серийное изготовление реверсивного устройства двигательной установки ПД-8.





ООО «Красный Октябрь» получит 70 млн руб. от федерального фонда и 30 млн от регионального. Здесь планируется организовать производство лущёного шпона лиственных пород, а также безотходное производство за счёт получения пара из биомасс (древесной смеси) для сушки шпона и выработки тепловой энергии для обогрева помещений.





Столько же и в таком же соотношении получит предприятие «ЭЛКАМ-НЕФТЕМАШ». На эти средства компания проведёт модернизацию производственных мощностей для увеличения объёмов выпуска деталей для штанговых глубинных насосов.





Компания «Нытва Новые Технологии» претендует на 104 млн руб. для создания нового производства напорной полиэтиленовой трубы для строительства газопроводов.





ООО «Пермские насосы» организует новое производство импортозамещающих комплектующих для нефтяных насосов. Для этого предприятие получит 40 млн руб. из федерального фонда и 20 млн руб. из регионального.

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