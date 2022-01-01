Елена Синица Hh.ru: 40% пермяков не любят свою работу В среднем по России этот показатель составляет 36% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Однозначно любят свою работу только 43% жителей Пермского края. В среднем по России любовь к работе испытывают 39% опрошенных. Такие данные приводит сервис по поиску работы hh.ru.

Ещё 40% жителей региона точно не любят свою работу (по России — 36%), а остальные пребывают в смешанных чувствах и затруднились ответить.





Чаще других говорили о любви к своей работе респонденты из сфер «Искусство, развлечения, масс-медиа» (69%), «Наука, образование» (55%) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (52%). В свою очередь, в нелюбви к работе чаще других признавались юристы (51%), бухгалтеры (41%) и медики (39%).





Примечательно, что 57% жителей региона считают, что работать на нелюбимой работе неправильно, она должна нравиться. Среди оставшихся респондентов 34% считают нормальным трудиться на нелюбимой работе, если очень нужны деньги, а 13% считают такой вариант допустимым в начале карьеры.





Только лишь 6% уверены, что в целом любить свою работу вовсе необязательно и трудиться там, где тебе не нравится, вполне нормально.

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