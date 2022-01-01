Елена Синица В центре Перми на день отключат светофор Причина — профилактические работы Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В четверг, 17 ноября, в Перми на день отключат светофор. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на Госавтоинспекцию.

Поясняется, что речь идет о светофоре на пересечении улиц Сибирская и Пермская. Он не будет работать с 08:00 до 19:00. Причина — проведение профилактических работ.





В Госавтоинспекции рекомендуют водителям быть более внимательными, а также снижать скорость.

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