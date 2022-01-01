Андрей Стрельцов «Молот» одержал две победы на выезд В среду пермская хоккейная команда обыграла «Буран» Поделиться Твитнуть

В чемпионате ВХЛ пермский «Молот» завершил двухматчевую выездную серию. В Воронеже был обыгран местный «Буран». Хозяева повели в стартовом отрезке игры 2-0. Однако гости сумели отыграться с помощью братьев Ушениных.

Владислав стал автором голов, а Вячеслав был ассистентом. В добавленное время победный гол забил Алексей Шубин. Итог встречи 3-2. Ранее «молотобойцы» обыграли в основное время «Ростов».

Следующий поединок подопечные Сергея Бердникова проведут 22 ноября на своём льду против «Тороса».

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