Елена Синица «Мотовилиха» направила в подразделения Минобороны партию «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» Контрактные обязательства выполнены в срок Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В рамках госзаказа ПАО «Мотовилихинские заводы» ЗАО «Специальное конструкторское бюро» направило в подразделения Минобороны России боевые машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» и «Торнадо-С». Об этом сообщает Ростех.

«Контрактные обязательства по отгрузке современных боевых машин «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» выполнены полностью и в установленный срок. В связи с высокой загрузкой производства на ряде участков сотрудники работают в три смены», — прокомментировал директор ЗАО «СКБ» Сергей Дядькин.





Отметим, что ЗАО «Специальное конструкторское бюро» является разработчиком и единственным в России производителем боевой и транспортно-заряжающей машин в составе реактивных систем залпового огня типа «Град», «Смерч» и их модифицированных версий «Торнадо-Г», «Торнадо-С».

фото: Ростех

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