Максим Артамонов В Перми открылся социальный прокат детских автокресел Их можно брать бесплатно на несколько месяцев Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Прикамья

С 14 ноября в Перми можно взять в бесплатный прокат детские удерживающие устройства и не только. Прокат был создан социальным проектом «Расти здоровым» совместно с Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю. Об этом сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции Прикамья.

В социальном прокате можно бесплатно получить в пользование до нескольких месяцев предметы, необходимые для детской безопасности в автотранспорте (детское кресло или автолюльку). Сейчас в прокате доступно 39 удерживающих устройств. Кроме этого, есть радионяни, манежи, удерживающие матрасы и детские смарт-часы.

Социальный прокат работает в понедельник, вторник и четверг с 18:30 до 20:30, а также в субботу с 12:00 до 15:00. При себе необходимо иметь только документы, подтверждающие личность.

Прокат находится по адресу: ул. Стахановская, 18, Общественный центр «Стахановец».

Подробная информация о проекте размещена в сообществе «Социальный прокат средств безопасности «Оберег».

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