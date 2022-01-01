Елена Синица В Прикамье ввод жилья за год вырос на 52,1% За январь-октябрь 2022 года введено 1,6 тыс. кв. м жилья Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За январь-октябрь 2022 года в Пермском крае предприятия и организация, а также индивидуальные застройщики сдали в эксплуатацию 18 610 квартир общей площадью 1658 тыс. кв. м. Это на 52,1% больше, чем за такой же период 2021 года. Об этом сообщает Пермьстат.

Индивидуальными застройщиками за счёт собственных и привлечённых средств введено 1156,7 тыс. кв. м жилых помещений. Это на 93,7% больше, чем в январе-октябре 2021 года.

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