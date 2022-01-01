Подписан меморандум о развитии сети автомобильных дорог в Пермском крае Поделиться Твитнуть

В рамках работы на Транспортной неделе-2022 губернатор Дмитрий Махонин и руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков подписали меморандумао развитии сети автомобильных дорог региона. Стороны утвердили программу дорожной деятельности Пермского края на 2023-2027 годы. В нее входит перечень планируемых работ с указанием их видов, места проведения, мощностей объектов, стоимость и сроки реализации.

Роман Новиков отметил, что совместная цель — это достижение по нацпроекту 50% нормативного состояния региональной сети и 85% дорог в агломерации, а также приведение к нормативным показателям 85% трасс опорной сети региона. «В меморандум о пятилетнем плане развития дорожной сети включены 42 участка автомобильных дорог Пермского края, входящих в опорную сеть Российской Федерации, общей протяженностью 1 888 км. Уверен, что показатель в 85% обязательно будет достигнут к 2027 году в соответствии с пятилетним планом развития», — заявил глава Росавтодора.

Дмитрий Махонин отметил, что опорная сеть автомобильных дорог играет одну из главных ролей в развитии региона, так как является каркасом автомобильно-дорожной сети Пермского края, который обеспечивает устойчивые транспортные связи между основными точками генерации транспортного спроса. «В этом году в регионе на дорожную деятельность направлено беспрецедентное финансирование — свыше 27 млрд руб. В Пермском крае ведутся одновременно работы по ремонтам улично-дорожной сети, возводятся крупные капиталоемкие объекты. Отдельное внимание было уделено муниципалитетам. Для нас очень важно обеспечить жителей территорий качественными дорогами, которые обеспечат для них доступ к социальным объектам, таким как школы, больницы, доступ к региональным и федеральным дорогам», — заявил губернатор.

До конца 2027 года в Пермском крае будут приведены в нормативное состояние 85% автомобильных дорог, входящих в опорную сеть (ОПС). Это дорожные объекты, соединяющие административные центры субъектов РФ, а также ведущие к значимым туристическим объектам, транспортным и логистическим узлам и крупным промышленным предприятиям. Протяженность таких дорог по Пермскому краю превышает 2,4 тыс. км, из них федерального значения — 542,4 км и регионального значения — 1,88 тыс. км. Добавим, общая протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения на территории Пермского края составляет более 3,5 тыс. км.

Финансирование всех мероприятий планируется за счет средств федерального, регионального и муниципальных бюджетов, а также внебюджетных средств.

Дмитрий Махонин обратил внимание, что благодаря подписанию меморандума получилось задать вектор работы в отрасли на ближайшие пять лет. «Если ранее план действий ограничивался тремя годами, то теперь мы разработали план конкретных действий до 2027 года. Все участники дорожного строительства будут четко понимать последовательность работ и их конечную цель», — заявил глава региона.









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