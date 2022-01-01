Максим Артамонов В Перми погода в первой половине ноября оказалась самой тёплой за последние девять лет Вторая половина ноября будет холодной и малоснежной, считают синоптики Поделиться Твитнуть

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Первая половина ноября в Перми оказалась самой тёплой за последние девять лет. За это время средняя температура воздуха составила +0,4 градуса по Цельсию — это самое высокое значение с 2013 года. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на ГИС-Центр ПГНИУ.

На сегодняшний день в городе уже выпало 48 мм осадков — это больше 80% от месячной нормы. Рекордсменом по количеству осадков в регионе стал Октябрьский округ. Там выпало 78 мм осадков, около 120% от месячной нормы.

Во второй половине ноября синоптики прогнозируют холодную и малоснежную погоду на территории Пермского края. Впервые с начала ноября среднесуточная температура воздуха в регионе опустилась ниже климатической нормы 15 ноября — на севере и востоке Пермского края зафиксирована температура ниже -10 градусов.

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