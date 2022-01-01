Елена Синица В Пермском крае 164 новых случая заражения коронавирусом Умерли ещё два человека Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки, 15 ноября, в Пермском крае выявлено 164 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

За минувшие сутки госпитализировать в медучреждения региона пришлось 25 жителей Пермского края. За эти же сутки выздоровели 149 жителей края, умерли ещё двое.





С начала пандемии в Пермском крае официально подтверждено 446 633 случая заражения коронавирусом.

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