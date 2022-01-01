Елена Синица
В Пермском крае 164 новых случая заражения коронавирусом
Умерли ещё два человека
Поделиться
Твитнуть
По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки, 15 ноября, в Пермском крае выявлено 164 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».
За минувшие сутки госпитализировать в медучреждения региона пришлось 25 жителей Пермского края. За эти же сутки выздоровели 149 жителей края, умерли ещё двое.
С начала пандемии в Пермском крае официально подтверждено 446 633 случая заражения коронавирусом.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть