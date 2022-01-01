Максим Артамонов В Пермском крае работник получил тяжёлые травмы Он упал со строительных лесов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Нытве монтажник санитарно-технических систем и оборудования упал со строительных лесов и получил тяжёлые травмы. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда Пермского края.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошёл 11 ноября при разборке строительных лесов. Передвигаясь с третьего на второй ярус, рабочий поскользнулся и упал на землю примерно с высоты 3 м.

Сейчас Госинспекция труда сформирует комиссию для установления причин и обстоятельств несчастного случая. У работодателя запрошены документы, связанные с трудовой деятельностью пострадавшего.

Напомним, это уже не первый несчастный случай в Нытве с начала месяца. Так, 2 ноября работник АО «Нытва» лишился пальцев левой руки: происшествие случилось при установке чеканочного штампа на пресс. В связи с инцидентом было начато расследование.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.