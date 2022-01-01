Максим Артамонов В Прикамье рабочий Нытвенского металлургического завода остался без пальцев Несчастный случай произошёл на производстве Поделиться Твитнуть

Фото: Группа Нытвенского металлургического завода ВКонтакте

В Пермском крае работник Нытвенского металлургического завода лишился пальцев левой руки на производстве. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на государственную инспекцию по труду в Пермском крае. сотрудник АО «Нытва» получил тяжелую травму левой кисти.

Как уточнили в инспекции, происшествие случилось 2 ноября в 13:00.

«При установке чеканочного штампа на пресс чеканочной с усилием 1000 тс произошла ампутация фаланг левой кисти наладчика штамповочного оборудования», — рассказали в госинспекции.

Согласно медицинскому заключению, несчастный случай относится к категории тяжелый, добавили в ведомстве.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия. Начало расследование, по его результатам будут приняты меры административного характера, а материалы направят в следственные органы.

Нытвенский металлургический завод (ныне АО «Нытва») — один из старейших предприятий Западного Урала.Предприятие является производителем стального и биметаллического металлопроката, а также крупнейшим производителем в РФ столовых приборов и кухонных принадлежностей из нержавеющей стали.

На заводе производятся более 25 моделей столовых приборов, приборы для сервировки и подачи блюд, детские приборы, кухонные принадлежности из стали, стальная продукция для туризма и отдыха на природе, а также хозяйственные ножи.

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