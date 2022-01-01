Елена Синица В Соликамске у местного жителя изъяли более килограмма наркотиков Сейчас мужчина заключён под стражу Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Соликамске у местного жителя изъяли более килограмма наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.

Поясняется, что мужчина делал тайники-закладки. Его удалось задержать в конце октября. По словам самого задержанного, он приобретал наркотики через интернет. На одном из сайтов он увидел объявление о работе закладчиком и решил заработать.





После того как мужчина получил все необходимые инструкции, он приобрёл электронные весы, изоленту, упаковочный материал. Он расфасовывал наркотики, затем прятал свёртки. Места закладок фигурант помечал подручными предметами, фотографировал и указывал координаты работодателю. По словам кладмена, он мог оборудовать до 200 тайников в неделю.





В результате у мужчины изъяли более килограмма наркотиков. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. На время следствия закладчик заключён под стражу.

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