Елена Синица В Прикамье повысили тариф за вывоз мусора до 100 рублей Ранее платёж составлял 88 руб. Поделиться Твитнуть

Фото: презентация Министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края

В Пермском крае повысили тариф за вывоз мусора до 100 руб. в месяц. Соответствующее решение принял совет директоров АО «Пермский региональный оператор ТКО» Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу компании.

В ведомстве пояснили, что утверждённый платеж действует с 4 октября. Ранее жители многоквартирных и частных домов платили 88,19 руб. в месяц.





Причиной повышения стало утверждение нового предельного единого тарифа регоператора (6597 руб. 2 коп. за тонну) и нормативов накопления ТКО на территории Пермского края (237,39 кг/год для домовладений).





В связи с этим были проведены анализ и переоценка «потребностей для эффективной деятельности отрасли», сказали в ведомстве. При этом сумма ежемесячного платежа для физлиц должна была увеличиться до 130,51 руб. Однако регоператор решил остановиться на компромиссных 100 руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.