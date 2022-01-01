Максим Артамонов В школе Звёздного дети вернулись к занятиям На прошлой неделе там была обнаружена ртуть Поделиться Твитнуть

школа в ЗАТО Звёздный

Константин Долгановский

Как рассказал «Новому компаньону» глава ЗАТО Звёздный Александр Швецов, с 14 ноября дети средней школы, где была обнаружена разлитая ртуть, приступили к учёбе после вынужденных каникул.

«Все необходимые мероприятия по обработке помещений школы проведены специализированной организацией, Роспотребнадзор провёл замеры воздуха в помещениях школы на ртутьсодержащие пары, фон в норме. В школе находиться безопасно, всё в порядке", - пояснил Швецов.

Напомним, 7 ноября из здания средней школы в Звёздном эвакуировали учеников и учителей. В одном из классов корпуса А был обнаружен разлив ртути в небольшом количестве. Ртуть также была обнаружена в мужском туалете, её принесли в школу два ученика седьмого класса. Они нашли колбу с опасным веществом на улице, когда искали металл на старой городской базе.

После обнаружения ртути все помещения были обработаны. На месте происшествия работали специалисты профессионального аварийно-спасательного формирования ООО «Экологическая экспертиза».

В связи с происшествием занятия в школе были отменены, а для детей до 14 ноября объявлены каникулы.

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