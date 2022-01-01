Максим Артамонов Пермский край занял 52-е место по уровню зарплатных ожиданий соискателей Пермяки рассчитывают в среднем на 40,6 тыс. руб. в месяц Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Портал по поиску работы hh.ru проанализировал уровень зарплатных ожиданий соискателей по итогам октября, чтобы выяснить, в каких регионах у россиян самые высокие требования к уровню ежемесячного дохода.

В лидерах списка оказался Чукотский АО. Здесь средние зарплатные ожидания соискателей по итогам октября составили 92 230 руб. Также в ТОП-10 вошли Москва (78 121 руб.), Сахалинская область (73 558 руб.), Ямало-Ненецкий АО (72 541 руб.), Магаданская область (72 390 руб.), Камчатский край (64 027 руб.), Московская область (60 534 руб.), Ненецкий АО (60 503 руб.), Республика Саха (59 881 руб.) и Санкт-Петербург (59 397 руб.).

Пермский край в этом рейтинге занял 52-ую позицию. В нашем регионе соискатели в среднем рассчитывают на 40 656 руб. Это на 14 380 руб. меньше, чем по России в целом (россияне в среднем претендуют на 55 036 руб.).

Как отмечают в hh.ru, уровень зарплатных ожиданий напрямую зависит от профессиональной принадлежности соискателя. В Пермском крае, например, наиболее высокие ожидания у соискателей из сфер «Высший менеджмент» (59 344 руб.), «Добыча сырья» (57 809 руб.), «Строительство, недвижимость» (53 253 руб.), «Инсталляция и сервис» (50 968 руб.) и «Производство» (49 551 руб.). В свою очередь, наиболее скромными ожиданиями по зарплате отличаются соискатели из сфер «Административный персонал» (35 128 руб.) и «Наука, образование» (34 569 руб.).

По словам руководителя пресс-службы hh.ru Урал Анны Осиповой, чтобы указать «адекватный уровень зарплаты и не прогадать», соискателям нужно следить за ситуацией на рынке труда и в отрасли, анализировать вакансии — сколько в среднем готовы предложить работодатели на аналогичных позициях со схожим функционалом и опытом работы.

«Занижать, как и завышать, финансовые ожидания не стоит: для рекрутеров это сигнал к тому, что соискатель отчаялся и готов на всё, чтобы его взяли на работу. Для начала можно указать в резюме ожидания по зарплате чуть выше рынка и обратить внимание на реакцию потенциальных работодателей. Вообще не указывать ожидания по зарплате — плохая стратегия, на первом собеседовании работодатель всё равно об этом спросит. Несовпадение финансовых интересов лучше прояснить заранее», — рассказала Осипова.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.