Елена Синица На Украине погиб ефрейтор из Пермского края Валерию Жужгову было 28 лет Поделиться Твитнуть

В ходе спецоперации на Украине погиб 28-летний ефрейтор из Верещагинского городского округа. Об этом сообщает администрация округа в своих социальных сетях.

«Выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким погибшего. Признательность родителям, воспитавшим настоящего мужчину, истинного патриота», — говорится в сообщении.





В ведомстве также сообщили, что церемония прощания состоится 17 ноября с 12.00 в музейно-культурном центре (Верещагино, ул. Ленина, 20). В 13.00 пройдёт отпевание в храме Александра Невского.

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