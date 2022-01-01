Елена Синица Каждая пятая компания в Перми отказалась от новогодних корпоративов В то же время каждая третья ещё не приняла решение Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Каждая пятая компания в Перми отказалась от новогодних корпоративов, каждая третья ещё не приняла решение. Об этом говорится в исследовании портала SuperJob.

Согласно данным опроса, порядка 26% работодателей будут проводить корпоративный праздник на Новый год в офисе. Ещё 18% планируют отметить Новый год с коллегами в ресторане. Примерно 4% соберутся отмечать Новый год с коллегами за городом.





В то же время каждая девятая компания отказалась от корпоративов из-за сложной экономической ситуации (11%). Ещё в 8% компаний не принято отмечать Новый год с коллегами. В каждой третьей компании (33%) решение о новогоднем корпоративе еще не принято.

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