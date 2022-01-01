Максим Артамонов Директор пермского цирка Торчинский ушёл на больничный СМИ сообщают о его скором увольнении Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

Экс-министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский, который сейчас занимает пост руководителя пермского цирка, увольняется со своей должности с 16 ноября. Об этом сообщает «Аиф-Прикамье» со ссылкой на Росгосцирк.

Как утверждает издание, в государственной цирковой компании рассказали, что сейчас он находится на больничном. При этом изначально Торчинский написал заявление об увольнении с 9 ноября, но позже оформил больничный и перенёс увольнение на 16 ноября.

Сам чиновник не подтвердил и не опроверг факт своего ухода, а на вопросы об возможном увольнении ответил, что пока находится на больничном.

Напомним, в начале ноября местные СМИ писали, что Торчинского уволили с должности руководителя цирка. Это связывали с приездом в Пермь министра культуры РФ Ольги Любимовой РФ и гендиректора Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгарда Запашного. Сообщалось, что Вячеслав Торчинский якобы даже не встретил гостей. Сам чиновник опроверг это. Он сообщил, что Любимова не посещала Пермь, и о кадровых изменениях ему не известно.

Директором Пермского цирка Вячеслав Торчинский был назначен в конце сентября. До этого он с 2018 по декабрь 2021 года возглавлял министерство культуры Пермского края. Планировалось, что после отставки он станет руководить Пермской государственной художественной галереей, однако коллектив учреждения и общественность Перми не поддержали это назначение.

В марте 2022 года Торчинский стал директором Самарского драматического театра, но проработал на этой должности всего три месяца, покинув её по собственному желанию.

В июне этого года СМИ писали, что экс-министр культуры Пермского края может возглавить ДК им. Калинина. Тогда действующий директор ДК Сергей Елсуков находился на больничном, а после ушёл в отпуск. В итоге Елсуков уволился, а и.о. директора ДК стала Татьяна Грибанова. До этого она работала замдиректора ДК по административно-хозяйственной части.

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