Елена Синица Жители Пермского края стали реже оформлять кредитные карты За месяц количество выданных карт снизилось на 13% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В октябре 2022 года жителям Пермского края было выдано 22,6 тыс. кредитных карт. Это на 13% меньше, чем месяцем ранее (в сентябре — 26 тыс.). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

С таким показателем Пермский край входит в ТОП-30 регионов-лидеров по динамике выдачи кредитных карт, занимая 15-ое место.





В целом по стране за октябрь было выдано 1,11 млн единиц кредитных карт, что на 13%, чем в сентябре (в сентябре 2022 года — 1,27 млн).





После падения в марте, в последующие месяцы вплоть до сентября сегмент кредитных карт постепенно восстанавливался. Однако в сентябре — октябре выдача новых кредитных карт несколько снизилась, говорит Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.





По его словам, во многом такая динамика объясняется тем, что на фоне общей неопределенности заемщики, как правило, не стремятся наращивать свои обязательства, и сокращают долговую нагрузку.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.