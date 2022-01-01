Елена Синица В краевом МЧС предупредили о сильном похолодании в регионе В отдельных районах возможна изморозь Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В среду, 16 ноября, в Пермском крае ожидается похолодание до −25°. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В этот день прогнозируется облачная погода, местами небольшой снег. В отдельных районах возможна изморозь, на дорогах гололедица. Ветер будет северный 3—8 м/с.





Температура воздуха ночью составит −14…−9°, при прояснениях −20…−15°, по северу и востоку в отдельных районах до −25°, днем −12…−7°, по северу и востоку местами −18…−13

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