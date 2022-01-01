Андрей Стрельцов «Молот» с победы начал выездную серию игр Пермская команда одержала волевую победу в Ростове Поделиться Твитнуть

Фото www.sport-express.ru

В чемпионате ВХЛ хоккеисты «Молота» отправились на двухматчевый выезд. Первая игра в Ростове закончилась победой гостей со счётом 4:1.

Ростовчане первыми забросили шайбу в ворота пермяков, однако впоследствии шайбы влетали только в ворота хозяев льда. Александр Шевченко, Даниил Сероух, Вячеслав Ушенин и Константин Пархоменко принесли победу пермской команде.

Следующим соперником подопечных Сергея Бердникова будет воронежский «Буран». Матч состоится 16 ноября.

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