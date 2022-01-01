Максим Артамонов В Перми будут судить организатора финансовой пирамиды Его обвиняют в хищении 48 млн рублей вкладчиков Поделиться Твитнуть

Следователи Управления МВД России по Перми завершили расследование уголовного дела в отношении организатора финансовой пирамиды. Мужчине предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ущерб от его действий оценивается на сумму свыше 48 млн руб. Об этом сообщается в официальном telegram-канале прикамской полиции.

По версии следствия, в декабре 2013 года 36-летний пермяк создал коммерческую организацию, работающую по принципу финансовой пирамиды. Мужчина привлекал деньги горожан под предлогом выплаты больших процентов и обещал погашать кредиты граждан в банках, а затем инвестировать их деньги в перспективные и доходные проекты.

Потерпевшим предлагалось заключить договор по разработанным программам. Согласно условиям договоров, граждане должны были передать в его фирму от 55 до 75% от суммы кредитной задолженности. В ответ организация обещала погасить за клиента кредит с учётом начисленных процентов. Минимальный взнос составлял 10 тыс. руб.

Вырученные деньги обвиняемый забирал себе, а часть оставлял для первых вкладчиков, которые отдавали ему свои средства раньше. Всего потерпевшим признан 81 житель Перми и Пермского края. В общей сложности у них было похищено более 48 млн руб.

На время следствия мужчине была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело в ближайшее время направят в суд.

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