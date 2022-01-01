Пермская филармония вновь присоединится к Всероссийскому дню органа Поделиться Твитнуть

"Всероссийский день органа" был инициирован четыре года назад профессором, органистом Александром Фисейским и Российской академией музыки им. Гнесиных, имеющей большой опыт организации крупных международных органных мероприятий, например таких, как международный симпозиум «Орган в XXI веке», международный фестиваль «Музыкальное приношение И. С. Баху», международный конкурс органистов им. В.Ф. Одоевского и др.

Идея проведения ежегодного «Всероссийского дня органа» вызвала широкий резонанс и получила поддержку среди органистов, руководителей концертных и общественных организаций, а также учебных заведений России. Эта акция способствует дальнейшей пропаганде органного искусства в нашей стране, расширению органной аудитории и углублению представлений об уникальном инструменте с более чем 2000-летней историей.

Концерты, семинары, мастер-классы участников «Всероссийского дня органа» пройдут в Санкт-Петербурге, Смоленске, Анапе, Челябинске, Барнауле, Красноярске, Южно-Сахалинске и других городах России.

Пермь как музыкальный город с многолетними органными традициями тоже вошла в число локаций, приглашённых к участию в проекте. А основатель Пермской органной школы, лауреат международных конкурсов органистка Пермской филармонии Евгения Камянская вновь приглашена в состав оргкомитета.

В первый день в акции примет участие лауреат международных органных конкурсов в Германии и Южной Африке, профессор Высшей школы музыки в Любеке Сергей Черепанов (орган, Германия). В программе концерта — лучшие образцы европейской классики: Бах, Гендель, Видор, Гильман, Лист и Чайковский.

Концерт начнётся с «Музыки на воде» — так называется музыкальная композиция великого композитора эпохи барокко Георга Фридриха Генделя. Она состоит из трёх оркестровых сюит. Музыка одной из них, самой известной — Сюиты № 1 Фа мажор — прозвучит в переложении для органа. Сюита была написана для сопровождения в речной прогулке короля Георга I, и вот уже более 350 лет эта изысканная, поистине волшебная музыка остаётся в репертуаре ведущих концертных оркестров мира.

Сочинение кантат и исполнение их в воскресные и праздничные дни в главных церквях Лейпцига Иоганн Себастьян Бах считал своей основной обязанностью. Возможно, им сочинено около 300 произведений этого жанра, из них больше 260 — в Лейпциге. Сохранилось около двухсот. Тема скорби и страдания, звучащая в музыке его духовных кантат, уравновешивается мудростью, покоем, а то и отблеском счастья и радостью преодоления жизненных тягот. Вся сущность музыки Баха — в глубочайшей человечности, в самозабвенной любви к людям.

Кантаты Баха включают такие сложившиеся в его время формы, как арии da capo, оперные ариозо и речитативы, увертюры, танцевальные сюиты, хоралы и вступительные симфонии (в то время Sinfonia — инструментальная пьеса).

На концерте прозвучат совершенно гениальные, величественные симфонии из двух кантат — «Путь в царство господне полон испытаний» BWV 146 и «Благодарим Всевышнего» BWV 29 в транскрипции для органа Марселя Дюпре. Бах будет представлен ещё одним своим шедевром — изумительно красивой Сицилианой из Сонаты для флейты и клавира BWV 1031.

Творчество Баха не осталось без внимания Шарля-Мари Видора — гения симфонического органа, родоначальника жанра органной симфонии. Видор создал уникальный органный цикл Bach’s Memento («Вспоминания о Бахе»), где сочинения Иоганна Себастьяна для различных инструментальных составов засверкали новыми гранями. Сергей Черепанов включил в программу выступления музыку из Bach’s Memento и органной симфонии Ре мажор Видора.

Прозвучит известное произведение французского композитора Александра Гильмана «Марш на тему Генделя», в котором блестяще использована тема «Поднимите врата Ваши, войдёт Царь славы» из оратории Генделя «Мессия».

Наряду с сочинениями зарубежных авторов будет исполнена музыка великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. В переложении для органа прозвучат мелодии сказочной красоты из балета «Щелкунчик»: хрустальный «Танец феи Драже», таинственный, чарующий «Арабский танец», необычный по характеру звучания, комичный «Kитайский танец», завораживающий «Вальс цветов» и др.

Сергей Черепанов — российский органист, пианист и клавесинист, проживающий в Германии. Выпускник Московской консерватории им. Чайковского по классам фортепиано и органа. После окончания аспирантуры продолжил совершенствоваться в органных классах Мартина Хазельбёка в Любеке и Вене, Вольфганга Церера в Гамбурге, стажировался по направлению «Аутентичное органное исполнительство» в академиях Германии и Нидерландов, а также на мастер-классах «симфонической» органной музыки у Жана Гийю, Бернарда Хааса и Оливье Латри. Обладатель премий международных органных конкурсов в Германии и Южной Африке. С 2002 года ведёт класс органной интерпретации и аутентичного исполнительства в Высшей школе музыки в Любеке, регулярно участвует в международных фестивалях органной и старинной музыки — в Берлине, Ганновере, Оснабрюке, Брюсселе, Амстердаме, Утрехте, Зальцбурге, Вене, Базеле, Милане, Таллине. Концертную и педагогическую деятельность сочетает с работой в евангелической церкви и руководством летним фестивалем и органным курсом в Бозау (земля Шлезвиг-Хольштейн). В 2020 году был удостоен премии за развитие музыкальной культуры в регионе Ост-Хольштейн (Германия).

27 ноября в 19.00. Органный концертный зал. 6+

Игру виртуоза-органиста в режиме онлайн смогут оценить жители Полазны, Ильинского, Ключей, Красного Яра, Большой Сосновы, Чёрмоза.

Во второй вечер "Всероссийского дня органа" состоится премьера концертной программы «…Внимая музыке небес!», где инструмент-исполин будет представлен и соло, и в ансамблях — со вторым органом, с голосом, фортепиано, скрипкой, флейтой и виолончелью.

Прозвучит музыка И. С. Баха, А. Штамма, Й. Райнбергера, З. Карг-Элерта, К. Сен-Санса.

На сцене Органного зала выступят пермские музыканты: солисты Пермской краевой филармонии, лауреаты международных конкурсов Евгения Камянская (орган) и Маргарита Соснер (сопрано); лауреаты международных конкурсов Людмила Дробышева-Разумовская (фортепиано) и Анна Анисимова (скрипка); артист оркестра Пермского театра оперы и балета Роман Костарев (виолончель); студентка Пермского государственного института культуры Кристина Веретенникова (орган) и учащаяся Детской школы искусств № 9 Олеся Яманаева (флейта).

29 ноября в 19.00. Органный концертный зал. 6+

По сообщению пресс-службы Пермской филармонии

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