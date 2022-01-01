За 174 неоплаченных штрафа ГИБДД у жителя Перми арестовали автомобиль Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Судебные приставы арестовали автомобиль проживающего в Перми уроженца Азербайджана. Мужчина систематически нарушал правила дорожного движения, неоднократно наказывался административными штрафами, однако в установленный законом срок их не оплачивал. В результате накопил долг в 137 тыс. руб. за 174 штрафа ГИБДД. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу УФССП по Пермскому краю.

В ведомстве отметили, что по каждому исполнительному документу вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора. В результате, задолженность увеличилась ещё на 165 тыс. руб.

Чтобы заставить нарушителя оплатить долг, у него изъяли автомобиль LADA. Вернуть машину мужчина сможет только после оплаты задолженности. В противном случае автомобиль реализуют с торгов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.