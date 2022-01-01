За сутки в Пермском крае подтверждено 167 новых случаев COVID-19 Два человека скончались Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 167 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 83 жителя в возрасте 60 лет и старше. Госпитализировано 26 человек, 271 выздоровел, двое скончались.

Наибольшее число заражённых выявлено в Перми, в Краснокамском, Осинском и Бардымском округах.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 446 469. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 9086 чел.





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