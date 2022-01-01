Елена Синица Александра Русанова утвердили в должности главы Ленинского района Перми Распоряжение о его назначении уже подписано Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 15 ноября, Александра Русанова утвердили в должности главы Ленинского района Перми. Распоряжение о его назначении уже подписано. Об этом сообщил глава Перми Алексей Дёмкин на пленарном заседании гордумы.

Напомним, Русанов был назначен и.о. главы Ленинского района 14 марта. Ему было поручено «сосредоточиться на качественном содержании центральных улиц, а также на подготовке к 300-летию Перми». До этого чиновник работал исполнительным директором совета муниципальных образований Пермского края.





Должность главы Ленинского района освободилась после увольнения Александра Козенкова 28 февраля. Чиновника критиковали за плохое качество уборки снега в центре города.









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