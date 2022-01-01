Максим Артамонов В Перми закончено строительство кольцевой развязки у промузла «Осенцы» Новая дорога должна перераспределить транспортные потоки Поделиться Твитнуть

Фото: Правительство Пермского края

В Пермском муниципальном округе на строительстве дополнительного выезда с промузла «Осенцы» закончены работы по строительству кольцевой развязки на Нестюковском тракте. Сейчас движение транспорта с временной дороги переключено на основной ход тракта. Об этом сообщили в министерстве транспорта Пермского края.

Подрядчик — ООО «ТехДорГрупп» — уложил на развязке и проезжей части новый асфальт, установил знаки, нанёс разметку и почти полностью оборудовал освещение.

На развязке со стороны ул. Промышленной начато формирование земляного полотна будущего «кольца», а также частично завершены работы по переустройству линий связи, которые идут на промышленный узел «Осенцы». На объект завозится запас инертных материалов (песок, щебень, ПГС), чтобы исключить перебои с поставками в зимнее время.

На возведении путепровода над железнодорожными путями сейчас ведутся работы по устройству фундаментов всех девяти опор. На трёх из них бетонирование уже полностью выполнено, ещё на пяти его планируется завершить до конца года, а на одной — в 2023 году.

По мнению краевых властей, строительство нового выезда с осенцовского промузла позволит решить местным предприятиям задачи логистики. Новая дорога перераспределит транспортные потоки с улиц Промышленной и Леонова, позволит транспорту следовать через новую развязку напрямую в сторону автомобильной дороги Пермь—Екатеринбург.

Строительство дополнительного съезда с Осенцовского промузла с кольцевой развязкой и путепроводом было начато в начале этого года. Чиновники обещают завершить все работы в конце 2024 года. Протяжённость всего участка, на котором запланированы работы, составляет порядка 3,4 км. Из них на 1,9 км запланировано новое строительство (от Нестюковского тракта до ул. Промышленной). Общая длина будущего путепровода — 208 метров.

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