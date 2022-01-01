Власти Перми анонсировали запуск нового автобусного маршрута Он соединит центр города с микрорайоном Кислотные Дачи Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На встрече с жителями Орджоникидзевского района Перми чиновники рассказали о проекте автобусного сообщения, которое улучшит транспортную доступность микрорайонов Кислотные Дачи, Энергетик и Чапаевский, передаёт пресс-служба мэрии

Так, в Кислотные Дачи и Чапаевский планируется пустить дополнительные укороченные рейсы маршрута № 77. Под № 77К они будут курсировать от остановки «Улица Мильчакова» до остановки «Микрорайон Кислотные Дачи». Автобусы № 77К также станут совершать заезды в микрорайоны Кислотные Дачи и Чапаевский вместо маршрута № 78, контракт на его обслуживание заканчивается 30 ноября. Укороченные рейсы будут работать также и по выходным.

Ещё одно нововведение касается маршрута № 24. В м/р Энергетик заканчивается обустройство новой остановки по направлению из центра. Это даст возможность автобусам № 24 совершать остановку в оба направления и позволит людям ездить из центра города и от железнодорожной платформы «Молодёжная» без пересадок. Кроме того, изменения обеспечат прямую связь со ст. Лёвшино. Маршрут № 21 продолжит курсировать до апреля 2023 года. В дальнейшем для жителей м/р Январский планируется сократить интервал движения на маршруте № 48.

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