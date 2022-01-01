Кировская компания «Лайт» готовится к открытию в Перми крупного медицинского центра Он разместится на ул. Пермской, 25 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Кировская сеть медцентров «Лайт» готовится к открытию в Перми крупного медицинского центра по адресу ул. Пермская, 25. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Центр может заработать уже в начале 2023 года. Многопрофильная клиника займёт площадь в 4 тыс. кв. м, в ней, помимо предоставления консультативных и диагностических услуг, проведения МРТ, КТ и рентгена, появится операционная с круглосуточным наблюдением в стационаре.

Стоимость проекта оценивается более чем в 300 млн руб.

Сообщается, что «Лайт» рассматривает возможность открытия ещё нескольких медцентров в разных районах Перми.

Издание также отмечает, что сеть «Лайт» в ходе оптимизации закрыла пермские юридические лица и перевела филиал в Перми под контроль основных компаний.

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