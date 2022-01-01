Максим Артамонов
В Перми появились билборды с бездомными кошками
Зоозащитники призывают забирать животных из приюта
На центральных улицах Перми появились 15 билбордов, которые установили организаторы приюта для бездомных кошек «Матроскин». Таким образом зоозащитники пытаются обратить внимание пермяков на эту проблему и призвать их забирать животных из приютов.
«Хотите тепла и уюта? Возьмите кота из приюта. Цель билбородов — рассказать пермякам о том, как прекрасны котики из приютов, ведь они самые благодарные!», — сообщается в группе «Матроскин» в социальных сетях.
Координаторы отмечают, что рекламные конструкции установлены благодаря поддержке Фонда президентских грантов.
Напомним, последние несколько лет приют «Матроскин» располагается в подвале Дома грузчика, но в прошлом году городские власти признали здание аварийным. Летом этого года прокуратура Дзержинского района и специалисты государственной ветеринарной инспекции Пермского края провели проверку в приюте. Она проходила по требованию прокураторы Перми из-за того, что приют расположен в подвале жилого дома, а согласно федеральному закону об ответственном обращении с животными это запрещено. И теперь приют судится с прокуратурой и ищет себе новое помещение.
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