Максим Артамонов В Перми появились билборды с бездомными кошками Зоозащитники призывают забирать животных из приюта Поделиться Твитнуть

Фото: приют «Матроскин»

На центральных улицах Перми появились 15 билбордов, которые установили организаторы приюта для бездомных кошек «Матроскин». Таким образом зоозащитники пытаются обратить внимание пермяков на эту проблему и призвать их забирать животных из приютов.

«Хотите тепла и уюта? Возьмите кота из приюта. Цель билбородов — рассказать пермякам о том, как прекрасны котики из приютов, ведь они самые благодарные!», — сообщается в группе «Матроскин» в социальных сетях.

Координаторы отмечают, что рекламные конструкции установлены благодаря поддержке Фонда президентских грантов.

Напомним, последние несколько лет приют «Матроскин» располагается в подвале Дома грузчика, но в прошлом году городские власти признали здание аварийным. Летом этого года прокуратура Дзержинского района и специалисты государственной ветеринарной инспекции Пермского края провели проверку в приюте. Она проходила по требованию прокураторы Перми из-за того, что приют расположен в подвале жилого дома, а согласно федеральному закону об ответственном обращении с животными это запрещено. И теперь приют судится с прокуратурой и ищет себе новое помещение.

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