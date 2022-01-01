Максим Артамонов В Пермском крае следком начал проверку по факту гибели рабочего на предприятии Работник ООО «Спецсплав-М» от полученных травм скончался на месте Поделиться Твитнуть

В Лысьве по факту гибели рабочего на ООО «Спецсплав-М» местные следователи начали доследственную проверку. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.



Предварительно установлено, что 14 ноября в одном из цехов предприятия было обнаружено тело рабочего, получившего производственную травму. Выбивальщик получил смертельные травмы, когда прибирался возле ленточного транспортёра выбивной решётки — его затянуло в натяжной ролик.



Сейчас назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза, опрошены очевидцы и запрошены документы, подтверждающие факт трудовых отношений и прохождение инструктажей, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



Напомним, о происшествии сообщили в Госинспекции труда в Пермском края. Для установления причин и обстоятельств ЧП была сформирована комиссия. По результатам расследования будут приняты меры административного характера, а материалы направлены в правоохранительные органы.

ООО «Спецсплав-М» занимается производством литых заготовок и изделий из чугуна и стали различных марок. В штате предприятия работает более 300 человек.



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