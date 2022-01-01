На сталелитейном предприятии Прикамья погиб рабочий Госинспекция труда приступила к расследованию ЧП Поделиться Твитнуть

В понедельник, 14 ноября, на ООО «Спецсплав-М» в Лысьве погиб рабочий. Государственная инспекция труда в Пермском крае приступила к расследованию несчастного случая, сообщили в ведомстве.

В инспекции уточнили, что смертельные травмы получил выбивальщик — он прибирался возле ленточного транспортёра выбивной решётки, и его затянуло в натяжной ролик.

В настоящее время формируется комиссия для установления причин и обстоятельств ЧП.

По результатам расследования будут приняты меры административного характера, а материалы направлены в правоохранительные органы.

ООО «Спецсплав-М» занимается производством литых заготовок и изделий из чугуна и стали различных марок. В штате более 300 чел.

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