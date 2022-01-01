Максим Артамонов В Перми восстановлено движение на Соликамском тракте Ранее на дороге образовалась пробка из-за упавшего столба Поделиться Твитнуть

Елена Молотова

Как сообщает telegram-канал департамента транспорта Перми, на ул. Соликамская, где сегодня произошло ДТП, полностью восстановлено движение автобусов и автомобилей.

Напомним, из-за аварии Соликамском тракте автобусы № 18, 24, 32, 36, 77 и 78 временно не могли по нему проехать. На дорогу упал столб с электропроводами — в него врезался легковой автомобиль. ДТП случилось в районе остановки «Завод «Машиностроитель».

В связи с этим маршруты из центра города доезжали только до остановки «Площадь Восстания». Пассажирский автотранспорт из Орджоникидзевского района был перенаправлен с Кислотных Дач до Балмошной.

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