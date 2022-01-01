Из-за ДТП автобусы не могут проехать по ул. Соликамской Пассажирский автотранспорт из центра разворачивается на пл. Восстания Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

Как сообщили в Гортрансе Перми, из-за ДТП стороннего транспорта на ул. Соликамской автобусы № 18, 24, 32, 36, 77 и 78 временно не могут по ней проехать. На дорогу упал столб с электропроводами.

В связи с этим маршруты из центра города в настоящее время доезжают только до остановки «Площадь Восстания».

Пассажирский автотранспорт из Орджоникидзевского района перенаправлен с Кислотных Дач до Балмошной.





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