Елена Синица За сутки в Пермском крае произошло пять пожаров Погибших нет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За сутки, 13 ноября, в Пермском крае произошло пять пожаров. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Так, один пожар произошёл на территории Перми, по одному пожару также произошло на территориях Чусовского, Березниковского городских округов, а также в Косинском и Пермском муниципальных округах.





«Погибших на пожарах нет. К сожалению, в результате пожаров имеются травмированные», — отметили в ведомстве.





Основными причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнём, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

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