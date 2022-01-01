Максим Артамонов В Пермском крае снимут фильм о Молёбке Он будет называться «Сплав.Зона.М» Поделиться Твитнуть

Пермский режиссёр Дмитрий Рогозинский будет снимать в Пермском крае полнометражный игровой фильм «Сплав.Зона.М», посвящённый аномальной зоне в селе Молёбка. Об этом сообщается в группе фильма ВКонтакте.

В основе сюжета лежит история группы туристов, которая отправилась на майский сплав и вынуждена сделать стоянку в аномальной зоне Пермского края — селе Молёбка.

«Странные, мистические события заставляют их выживать в суровых условиях загадочной зоны М. (Молёбский треугольник)», — сообщается в описании к фильму.

Кинокартину планируется снять в жанре приключений, ужасов и мистики.

Организаторы съёмок уже объявили кастинг. Требуются актёры в основной и второстепенный состав: мужчины 18-60 лет и женщины 25-65 лет. Для этого им надо записать и отправить видеовизитки.

Кастинг пройдёт в два этапа — в ноябре и декабре. Репетиции начнутся с января 2023 года, а съёмки будут проходить в мае и июне.

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