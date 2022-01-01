Елена Синица В Пермском крае растёт объём выданных потребкредитов За октябрь в регионе было выдано 19,2 тыс. таких кредитов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае за октябрь было выдано 19,2 тыс. потребкредитов. Это на 2,8% больше, чем в сентябре (18,7 тыс.). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

С таким показателем Пермский край входит в ТОП-30 регионов-лидеров по динамике количества выданных потребкредитов, занимая 16-е место.





В целом по стране в октябре 2022 года число выданных потребкредитов составило 1,02 млн ед., практически не изменившись (+0,1%) по сравнению с предыдущим месяцем (в сентябре — 1,02 млн ед.).





Наибольшее количество потребкредитов было выдано в Москве (58,2 тыс. ед.), Московской области (48,5 тыс. ед.), Краснодарском крае (40,4 тыс. ед.), Республике Башкортостан (38,3 тыс. ед.), а также в Санкт-Петербурге (34,8 тыс. ед.).

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