Елена Синица В Перми на этой неделе будет работать один мобильный пункт вакцинации При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми на этой неделе будет работать один мобильный пункт вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба краевого минздрава.

Так, с 17 по 19 ноября привиться можно будет в ТРК «Семья» (ул. Революции, 13, 2-я очередь, 2-й этаж, рядом с магазином Befree). Мобильный пункт будет работать 17-18 ноября с 15:00 до 19:00 и 19 ноября с 11:00 до 15:00.





Здесь можно будет пройти вакцинацию от гриппа, COVID-19 и пневмококковой инфекции. Для того чтобы вакцинироваться в мобильном пункте, при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.