В Перми жителей ветхих домов переселят в дом на ул. Нейвинской
В Перми построят ещё один многоквартирный жилой дом для расселения аварийного жилищного фонда, сообщает RosTender.info.
Объект возведут по ул. Нейвинской, 3а и 5. Дом будет рассчитан на 249 квартир: от однокомнатных до четырёхкомнатных.
Подрядную организацию определят по итогам конкурса. МКУ «Управление технического заказчика» принимает заявки на участие до 29 ноября, итоги будут подведены в начале декабря.
Начальная (максимальная) цена контракта - 623,7 млн руб. Срок окончания строительства - к концу осени 2024 года.
Строительство пройдёт в рамках реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы.
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