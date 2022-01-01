За сутки в Пермском крае подтверждено 102 новых случая COVID-19 Один человек скончался Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Прикамье подтверждено 102 новых случая COVID-19. Среди заражённых 44 жителя в возрасте 60 лет и старше.

Наибольшее число заражённых выявлено в Перми, Краснокамском и Соликамском округах.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 446 302. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 9084 чел.

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